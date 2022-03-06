Повітряна тривога у Вінниці: всі в укриття
6 березня 2022 , 22:40Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Вінниця
Вінниця може опинитися під обстрілом російських окупантів. Усім негайно потрібно піти в укриття.
Орки не зуміли досягнути жодних своїх наземних цілей, тому обстрілюють мирні українські міста. Ворог застосовує авіацію та важку артилерію.
Читайте також Ми не пробачимо, – Зеленський ворогу у прощену неділю, на 11 день війни
Тривога у Вінниці
Сьогодні російські окупанти обстріляли аеропорт у Вінниці. Зараз у місті знову лунає сирена – є небезпека повторного обстрілу.
Усім мешканцям міста потрібно негайно піти в укриття. Покидати безпечне місце можна буде лише після відповідного повідомлення.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!