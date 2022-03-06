Повітряна тривога у Вінниці: всі в укриття

Вінниця може опинитися під обстрілом російських окупантів. Усім негайно потрібно піти в укриття.

Орки не зуміли досягнути жодних своїх наземних цілей, тому обстрілюють мирні українські міста. Ворог застосовує авіацію та важку артилерію.

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Тривога у Вінниці

Сьогодні російські окупанти обстріляли аеропорт у Вінниці. Зараз у місті знову лунає сирена – є небезпека повторного обстрілу.

Усім мешканцям міста потрібно негайно піти в укриття. Покидати безпечне місце можна буде лише після відповідного повідомлення.

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