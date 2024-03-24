14 бортів Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья", – Повітряні сили

24 березня 2024, 01:50
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Джерело:

Повітряні сили

У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт одразу 14 російських бортів Ту-95МС. Наразі вони здійснюють політ в південно-східному напрямку.

Ворожі літаки злетіли з аеродрому в Мурманській області Росії.

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У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– йдеться у повідомленні.

 

 

Автор: Поліна Буянова