14 бортів Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья", – Повітряні сили
24 березня 2024, 01:50Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили
У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт одразу 14 російських бортів Ту-95МС. Наразі вони здійснюють політ в південно-східному напрямку.
Ворожі літаки злетіли з аеродрому в Мурманській області Росії.
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– йдеться у повідомленні.