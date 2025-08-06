Російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. Утім, Москва таким чином лише намагатиметься затягувати час.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка.

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Що у ЦПД кажуть про можливе "повітряне перемир’я"?

Андрій Коваленко назвав подібну пропозицію пасткою, яка не має наміру завершити війну, а навпаки – продовжити бойові дії, уникнувши ударів України вглиб Росії та порушень авіасполучень, як цивільної авіації, так і вантажної логістики.

Багато хто скаже – так вони ж теж бʼють. Тут важливо розуміти ККД від ударів. Росія кошмарить цивільних, але військових цілей їх повітряні удари не досягають, дуже низький відсоток. Наші ж дії більш точкові та успішніші,

– написав він.

Саме тому, на його думку, Росія хоче "повітряну паузу", щоб накопичити купу ресурсів для відновлення ударів в потрібний для них момент, а також уникнути санкцій з боку Сполучених Штатів зараз, продовживши війну на землі.

"Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Все інше – фінти росіян, яких не можна допускати й треба одразу бити санкціями", – резюмував він.

Нагадаємо, у Bloomberg повідомляли, що Кремль розглядає можливість часткових поступок американському президенту Дональду Трампу, зокрема тимчасове "повітряне перемир’я". Втім, війна Росії проти України буде тривати.