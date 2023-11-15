Повітряні сили попередили про ракету, що летить в напрямку Полтавщини

Увечері 15 листопада у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу.

Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Росія вдарила по місту Селидове: поліція показала моторошні кадри

21:15 Повітряні сили попередили про загрозу для Миргорода. Місцевих жителів просять не виходити з укриттів. Це дуже важливо!

21:11 Українців попередили, що ракета прямує через Сумщину на Полтавщину.

21:38 Загроза також поширилася на Чернігівську та Харківську області.

20:34 На території Полтавської області оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати у місцях безпеки. Попередили, що загроза пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів або роботу ППО. Окрім того, наголошують: довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Російські окупанти ведуть активну інформаційну війну й атакують Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.