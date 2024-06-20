Повітряні сили показали прощання з "Бджолярем": щемливе відео ритуалу

Наприкінці квітня на фронті загинув видатний пілот Валентин "Бджоляр" Коренчук. Із ним прийшли попрощатися сотні людей у Києві, а у Повітряних силах провели символічний ритуал.

Загинув полковник Повітряних Сил під час виконання бойового завдання. Поховали його у вівторок, 18 червня.

Читайте також У Києві попрощалися з одним із "Привидів Києва" – видатним льотчиком з позивним "Бджоляр"

На честь загиблого пілота спалили піаніно

Побратими Валентина Коренчука у Повітряних силах провели уже традиційний щемливий ритуал – спалили піаніно.

На честь "Бджоляра" спалили піаніно: дивіться відео Повітряних сил

Пілот був "Привидом Києва"

. Таку традицію наші пілоти перейняли від США. Цей ритуал передається з покоління до покоління із часів Другої світової війни. Першим, кого вшанували таким чином, був британський пілот, який любив грати на піаніно. Його літак під час виконання бойового завдання збили, а американські колеги вирішили символічно віддати йому честь.

Додамо, що Валентин "Бджоляр" Коренчук з перших днів повномасштабного вторгнення захищав українське небо та був одним із "Привидів Києва". Його відзначили за це державним орденом "За мужність" (ІІІ ступеня), службовими та відомчими відзнаками. Згодом він тримав небо на Півдні, Сході та Центрі України.

Загинув пілот, прикриваючи державний повітряний простір. У льотчика тоді закінчилася остання ротація, і він мав би повертатися додому.

Загалом "Бджоляр" мав понад 80 бойових вильотів та пробув у небі 300 годин. За цей час він вразив десятки російських літаків, крилатих ракет, БпЛА та наземних цілей. Також пілот був одним із перших, хто розпочав публічну кампанію щодо надання Україні винищувачів F-16 і модернізації української авіації.