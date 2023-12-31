Знищено понад 1 700 ракет і тисячі "Шахедів": Повітряні сили привітали з Новим роком

Повітряні сили України щодня і щоночі на варті нашого неба. В останній день 2023 року ПСУ підбили підсумки року і відзвітували про кількість знищених ворожих цілей та привітали українців.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук наголосив, що 2023 рік був складним і сподівається на посилення міжнародної підтримки нашої держави. Крім того, командувач відзвітував про результати наших воїнів.

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Результати сил ППО

Від початку повномасштабного російського вторгнення захисники неба знищили 1 709 ракет ворога різних типів;

Х-101/555/55 - випущено – 1 360, знищено – 1 045;

"Калібр" – випущено – 834, знищено – 397;

"Іскандер-К" – випущено 154, знищено – 62;

Ударні БпЛА "Shahed-136/131" – випущено – 3 940, знищено – 3 095.

Відсоток знищення ворожих цілей зараз в Української ППО становить 85%.

Крім того, у 2023 році Україна отримала перші ЗРК Patriot і вже знищила 15 аеробалістичних ракет "Кинджал", які до цього були фактично невловимими для української ППО.

Крім того, командувач ПСУ відзначив, що українська авіація за час повномасштабної війни здійснила понад 16 000 бойових вильотів:

7 600 – на вогневе ураження;

8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття.

У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, визволяти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху. Я дякую усім, хто в строю, на якому б рубежі не обороняв країну! Ми сильні, ми єдині, ми – переможемо! З Новим українським роком!

– наголосив Олещук.

До слова, напередодні зі святом українців привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який наголосив, що 2024 рік буде нелегким, проте боротьба за свободу та життя наших дітей триває.