ЗСУ завдали удару по заводу, який виготовляв паливо для російських ракет, – СтратКом

Українські захисники завдали високоточного удару по російському військово-промислового комплексу. Мовиться про завод у Ростовській області, який виготовляв тверде паливо для балістичних ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ.

До теми У Ростовській області ракети могли атакувати один з найбільших хімічних заводів Росії

ЗСУ успішно уразили російський комбінат

У СтратКомі ЗСУ підтвердили, що днями раніше Повітряні сили успішно уразили військовий об'єкт у Ростовській області. У ЗСУ не назвали об'єкт, який зазнав атаки, однак, ймовірно, мовиться про один з найбільших хімічних заводів, розташованих у Ростовській області – "Комбінат Кам'янський".

Так, атаковане підприємство Росія активно використовувала у війні проти України. Відомо, що на заводі виготовляли тверде ракетне паливо для балістичних ракет, якими ворог потім завдає ударів по території Україні. Зокрема, під цинічними атаками російських загарбників опиняються житлова інфраструктура, лікарні та електростанції.

Дане вогневе ураження – частина всеохоплювальної кампанії з послаблення спроможності збройних сил Росії реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України,

– наголосили в СтратКомі ЗСУ.

Що відомо про "Комбінат Кам'янський"

У місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області розташований один з найбільших хімічних заводів Росії – ФКП "Комбінат Кам'янський". Підприємство розташоване за 14 кілометрів від українського кордону, однак ці території нині окуповані ворогом. Тому фактично – від поточної лінії фронту до території підприємства близько 220 кілометрів.

Відомо, що уражений завод є виробником твердого палива для ракет. Зокрема, продукція з "Комбінату Кам'янського" використовується у боєприпасах для РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С". Крім того, за неофіційною інформацією, виготовлене у Ростовській області паливо використовують і в "Іскандерах".