Ще 2 вертольоти Ка-52 і 11 "Шахідів" не долетіли: Повітряні сили відзвітували про успіхи
Джерело:Повітряне командування "Південь"
Українські військові ефективно протистоять ворогу на суші та у повітрі. Лише за добу, 4 листопада, вдалося збити одразу 2 вертольоти та понад 10 ворожих безпілотників.
Два ворожих вертольоти Ка-52 приземлили пізно ввечері 4 листопада на Херсонщині.
Важливо Українські воїни знищили буксир та 11 "шахідів" ворога: карта бойових дій на 5 листопада
Також на південному напрямку протиповітряна оборона Повітряних Сил збила 2 крилаті ракети "Калібр". Наші зенітники та мобільні вогневі групи ліквідували:
- 11 дронів-камікадзе Shahed-136,
- 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
До знищення повітряних цілей залучали сили та засоби повітряних командувань "Південь", "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних сил ЗС України.
Втрати ворога станом на 5 листопада
Росія зазнає колосальних втрат на полі бою. ЗСУ нищить сотні окупантів та десятки одиниць різної техніки щодня. Станом на 5 листопада ЗСУ ліквідували вже понад 75 тисяч окупантів. Лише упродовж доби українські воїни знищили 600 ворогів.
Втрати ворога у техніці становили:
- танків – 2758 (+8);
- бойових броньованих машин – 5601 (+21);
- артилерійських систем – 1776 (+4);
- РСЗВ – 391 (+0);
- засобів ППО – 202 (+1);
- літаків – 277 (+0);
- гелікоптерів – 260 (+2);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12);
- крилатих ракет – 399 (+2);
- кораблів і катерів – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10);
- спеціальної техніки – 155 (+0).
Найбільше втрат у російських окупантів на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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