Повітряні сили за день знищили три літаки, вертоліт і дві ракети росіян
16 березня 2022 , 02:25Читать новость на русском
Джерело:Командування Повітряних сил ЗСУ
Командування Повітряних сил Збройних Сил України відзвітувало про успіхи доби 15 березня. Протиповітряна оборона вправно знищила 8 російських об'єктів.
Мовиться про три літаки та один вертоліт. А ще – три безпілотні апарати та дві ракети.
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В українських Повітряних силах повідомили, що впродовж доби 15 березня протиповітряна оборона (давно "пригнічена" окупантами, якщо вірити зведенням кремлівського міноборони) знищила низку ворожих обєктів:
- Три літаки. Тип одного поки не встановили, інші два – новітні винищувачі-бомбардувальники Су-34.
- Один вертоліт.
- Три БПЛА (безпілотні літальні апарати) оперативно-тактичного рівня.
- Дві крилаті ракети.
Авіація Повітряних сил також завдала до 9 ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях росіян – колонах ворожої техніки та скупченнях військ.
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