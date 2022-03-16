Повітряні сили за день знищили три літаки, вертоліт і дві ракети росіян

Командування Повітряних сил Збройних Сил України відзвітувало про успіхи доби 15 березня. Протиповітряна оборона вправно знищила 8 російських об'єктів.

Мовиться про три літаки та один вертоліт. А ще – три безпілотні апарати та дві ракети.

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ВПС України знищили ще кілька одиниць ворожої авіатехніки

В українських Повітряних силах повідомили, що впродовж доби 15 березня протиповітряна оборона (давно "пригнічена" окупантами, якщо вірити зведенням кремлівського міноборони) знищила низку ворожих обєктів:

Три літаки. Тип одного поки не встановили, інші два – новітні винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Один вертоліт.

Три БПЛА (безпілотні літальні апарати) оперативно-тактичного рівня.

Дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних сил також завдала до 9 ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях росіян – колонах ворожої техніки та скупченнях військ.

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