30 солдатів, командно-спостережний пункт та 20 одиниць техніки: удар Повітряних сил по ворогу

Українська авіація за добу знищила 30 російських окупантів, командно-спостережний пункт роти, взводний опорний пункт та 2 десятки одиниць техніки.

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Протиповітряна оборона продовжує контролювати повітряний простір на підконтрольній території та завдала розгромного удару по російському командуванню.

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17 липня російське командування недорахувалося трьох десятків орків, уражено до 20 одиниць техніки російських вояк, командно-спостережний пункт роти та взводний опорний пункт,

– йдеться у повідомленні.

Ударна авіація завдала понад 1 750 групових авіаударів по окупантах з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також минулої доби захисники неба збили один безпілотник противника. Тож російські окупанти усе чіткіше розуміють, що їм не місце на нашій землі. В командуванні додають, що якщо для розуміння цієї істини проти ворога потрібно застосовувати бомби та ракети, то захисники продовжуватимуть "пояснення".

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувальної авіації Повітряних сил, продовжують доносити до окупантів переконливі аргументи у вигляді бомб та ракет,

– додають у командуванні.

Втрати ворога лише зростатимуть

Збройні Сили України станом на 18 липня ліквідували 38,5 тисячі ворогів. Лише за добу "на концерт Кобзона" відправилися 150 загарбників.

До слова, ЗСУ вдалося зупинити штурм ворога на кількох напрямках Донбасу, зокрема в районах Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки.

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