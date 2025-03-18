ЗСУ вдарили по командному пункту на Бєлгородщині, який ворог використовував для боїв на Сумщині
- Повітряні сили знищили командний пункт 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил Росії в районі Демидівки Бєлгородської області 18 березня.
- Росіяни використовували цей об'єкт для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській області.
Повітряні сили 18 березня завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Росії в районі Демидівки Бєлгородської області. Внаслідок ураження ворожий об'єкт повністю знищений.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Повітряні сили знищили командний пункт на Бєлгородщині
Внаслідок ураження Повітряними силами командний пункт одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил Росії в районі Демидівки Бєлгородської області повністю знищений.
Цей об'єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області. Його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії Росії ефективно діяти на полі бою,
– наголосили Повітряні сили.
Додали, українські льотчики продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури ворога до припинення Росією збройної агресії проти народу України. Повітряні сили запевнили, що далі буде.
Де розташована Демидівка, в районі якої ЗСУ уразили командний пункт: дивіться на карті