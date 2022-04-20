Повітряні сили збили російську ракету та 3 безпілотники "Орлан-10"
20 квітня 2022 , 23:51Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Через погані погодні умови окупанти сьогодні не використовували авіацію в зоні активних бойових дій. Однак вони запускали безпілотники та ракети, частину з яких наші Повітряні сили знищили.
Українські Повітряні сили продовжують охорону українського неба. Тому тепер у росіян зменшилася кількість ракет та безпілотників.
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Знищені 3 безпілотники
Повітряним силам вдалося знищити 1 російську крилату ракету. Також на брухт перетворилися 3 безпілотники "Орлан-10".
Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати спеціальні завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах,
– наголосили в командуванні Повітряних сил.
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