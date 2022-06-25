Повітряні сили знищили 8 ворожих БМП і склад боєприпасів

Українські воїни не втомлюються крок за кроком ліквідовувати росіян на нашій землі. Кожного дня звітують про успіхи.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ зауважили, ворог за минулу добу не знижував активності своєї авіації біля кордонів України. Переважно б'ють дистанційно, не входять у зону дії української протиповітряної оборони.

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Українська авіація ліквідовує ворога кожного дня

Техніку та особовий склад ефективно знищує авіація Повітряних Сил ЗСУ щодня. Зокрема, 24 червня наші штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку. Результат – знищили 8 бойових машин піхоти, особовий склад ворога.

Триває ліквідація окупантів й на Півдні нашої країни. Так, ударна авіація Повітряних Сил завдала ураження черговому складу боєприпасів російських загарбників.

Протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня ліквідувала ще один російський штурмовик Су-25.

Як діє ворог

Повітряні Сили ЗСУ зауважують, що російські окупанти б'ють ракетами по території України різного класу. Вони бувають повітряного, морського та наземного базування.

Росіяни при цьому ведуть й надалі свою повітряну розвідку за допомогою БПЛА різних типів по всій лінії фронту. Також розвідують і всередині країни. Один із цих БПЛА оперативно-тактичного рівня 24 червня збив наш зенітно-ракетний підрозділ на Київщині.

Наші воїни припускають, що російські окупанти таким способом вивчають готовність нашої оборони. Також дивляться на уразливі місця критичних об'єктів інфраструктури, логістику та маршрути постачання західного озброєння.

Росіяни зазнають великих втрат у війні з Україною

Російські окупанти втрачають як живу силу, так і техніку в нечувано великих масштабах. На ранок 25 червня українські воїни вже ліквідували 34 700 окупантів. Лише за останню добу українські оборонці ліквідували 170 російських окупантів. Генштаб повідомляв, що найбільших втрат за останню добу ворог зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Неприємності для росіян є і на тимчасово окупованих територіях. Адже до окупантів погано ставляться всюди, тому в них щось вибухає, або ж вони гинуть за дивних обставин. Черговий вибух трапився на одному з військових складів у тимчасово окупованому Сватовому в луганській області. Інформації про постраждалих не було. В склади потрапила ракета "Точка-У". Дим чорно-сірого кольору клубками піднявся у небо.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестовичч заявляв, що фактично кожен сьомий росіянин, якого відправили воювати в Україну, загинув. Втрати ворога за час війни просто колосальні. Арестович казав, що втрати є і з українського боку. Однак їх у декілька разів менше. У нас, за його словами, загинув кожний 70 серед тих, хто став на захист України.

Як нищать техніку окупантів: дивіться відео