Повітряні сили ЗСУ за добу знищили 11 безпілотників, 4 ракети, били по окупантах та їх техніці
17 травня 2022 , 22:55Читать новость на русском
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Рашисти продовжують спроби здобути перевагу в небі та завдавати ударів з повітря. Наші герої успішно протидіють ворогу та завдають йому нових втрат.
Російські окупанти не припиняють ракетних обстрілів України та спроб проводити повітряну розвідку. Похизуватися успіхом ворог не може – наші Повітряні сили готові ламати усі плани рашистів.
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