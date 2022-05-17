Повітряні сили ЗСУ за добу знищили 11 безпілотників, 4 ракети, били по окупантах та їх техніці

17 травня 2022 , 22:55
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Джерело:

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Рашисти продовжують спроби здобути перевагу в небі та завдавати ударів з повітря. Наші герої успішно протидіють ворогу та завдають йому нових втрат.

Російські окупанти не припиняють ракетних обстрілів України та спроб проводити повітряну розвідку. Похизуватися успіхом ворог не може – наші Повітряні сили готові ламати усі плани рашистів. 

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Втрати ворога у повітрі

 
Автор: Ярослав Сиваківський