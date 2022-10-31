Під час масованої атаки українські захисники приземлили черговий Ка-52

Вранці 31 жовтня, поки тривала масована ракетна атака росіян, повітряні сили ЗСУ приземлили черговий ворожий вертоліт Ка-52.

Так, ударний вертоліт "Алігатор" збили близько 08:20 на Півдні. Приземлили його воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр".

Важливо Росіяни атакували 18 об'єктів у десяти регіонах, більшість – критична інфраструктура

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знешкодили чимало авіації ворога. Наприклад, ліквідували 275 літаків, 253 гелікоптери, 1413 безпілотників.

Крім того, знищили 197 засобів ППО та 352 крилатих ракети.



Збили ворожий вертоліт / Інфографіка повітряних сил ЗСУ

Сили ППО збили 44 ракети під час атаки

Росіяни вранці 31 жовтня завдали масової ракетної атаки по Україні. Вони обстріляли об'єкти критичної інфраструктури на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Буковині. Через це в Україні вводять екстрені відключення світла.

Унаслідок удару у Києві є перебої зі світлом та водопостачанням. Аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Загалом Росія випустила понад 50 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 зі стратегічної авіації з району Каспійського моря. Наші сили ППО спрацювали бездоганно – 44 крилаті ракети було знищено.

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