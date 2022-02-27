Повітряні сили ЗСУ збили ракету, випущену з території Білорусі
Українським військовим вдалося збили крилату ракету, випущену з території Білорусі. Вона вже не зможе завдати шкоди киянам.
Таку заяву зробив генерал-лейтенант Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ. Відповідний допис він опублікував у фейсбуці 27 лютого о 8:52.
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Залужний пояснив, що Повітряні Сили ЗСУ збили крилату ракету, яку загарбники випустили по столиці України з території Білорусі літаком ТУ-22.
Це черговий воєнний злочин Білорусі та Росії,
– наголосив Головнокомандувач.
Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ щогодини наносять нищівних втрат ворогу. Генеральний штаб української армії відзначає мужність та героїзм наших льотчиків.
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