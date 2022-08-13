Повітряні сили ЗСУ щодня виконують відмінну роботу. В небі українських міст вони знищують ворожу техніку.

У небі над Одещиною знищили російський безпілотник

Так, 13 серпня було знищено російський безпілотник у небі над Одещиною. Про це повідомили у Службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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Операцію вдалося провести воїнам зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь".

13 серпня, близько 13:00 години, у небі над Одещиною знищено черговий російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10",

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпілотник намагався вести повітряну розвідку, але без успіху.

Актуальні втрати ворога

Українські військові щодня показують російським загарбникам, що їм на нашій землі зовсім не раді. До кого не доходить, отримує квиток на концерт Кобзона.

Так, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЗСУ ліквідували вже 43 400 ворожих бійців. Упродовж останньої доби вдалося знищити ще 200 ворогів. Чималі втрати окупантів і у техніці:

танків – 1 855 одиниць (з них за минулу добу ЗСУ знищили 7);

бойових броньованих машин – 4 115 одиниць (+7);

артилерійських систем – 978 одиниць (+3);

РСЗВ – 261 одиниця;

засоби ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 193 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 779 одиниць (+1);

крилатих ракет – 187 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 одиниць (+15);

спеціальної техніки – 91 одиниця (+1).

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що найбільших втрат упродовж 12 серпня російська армія зазнала на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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