У Повітряних силах назвали прізвища пілотів, які загинули, виконуючи завдання на Хмельниччині

Ввечері 16 червня у Хмельницькій області сталася авіакатастрофа. Екіпаж літака Су-24М загинув піл час виконання завдання.

У Повітряних силах назвали прізвища льотчиків.

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Що відомо про загиблих пілотів?

Авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України сталася близько 19-ї години вечора.

Унаслідок інциденту загинули майор Загарулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

У Повітряних силах зазначили, що льотчики боронили нашу країну до останнього подиху.

Наразі на місці катастрофи працюють рятувальники й правоохоронці. Попередньо, постраждалих серед цивільного населення немає.

Причини та обставини авіатрощі встановлюються.

24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять і шана пілотам!