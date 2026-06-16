У Повітряних силах назвали прізвища пілотів, які загинули, виконуючи завдання на Хмельниччині
Ввечері 16 червня у Хмельницькій області сталася авіакатастрофа. Екіпаж літака Су-24М загинув піл час виконання завдання.
У Повітряних силах назвали прізвища льотчиків.
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Що відомо про загиблих пілотів?
Авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України сталася близько 19-ї години вечора.
Унаслідок інциденту загинули майор Загарулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.
У Повітряних силах зазначили, що льотчики боронили нашу країну до останнього подиху.
Наразі на місці катастрофи працюють рятувальники й правоохоронці. Попередньо, постраждалих серед цивільного населення немає.
Причини та обставини авіатрощі встановлюються.
24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять і шана пілотам!