У Повітряних силах пояснили нетипову тривогу у Львівській та Івано-Франківській областях

У Львівській та Івано-Франківській областях 17 вересня оголосили незвичну повітряну тривогу, оскільки загроза зберігалась лише у цих двох західних регіонах.

Причини оголошення тривоги пояснило командування Повітряних сил. Зазначають, що загроза була пов'язана із невстановленим повітряним об'єктом.

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"Повітряна тривога у Львівській та Івано-Франківській областях пов'язана із можливою бойовою роботою по невстановленій повітряній цілі", – ідеться у повідомленні ПС.

Зауважимо, що про загрозу для Львівської області повідомили моніторингові канали о 12:01, в Івано-Франківській – о 12:04. Тривога тривала майже годину, вже о 12:58 оголосили відбій.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про імовірність атаки дрона.

"Є загроза ударних безпілотників. Не ігноруйте", – зазначив Козицький.



Як виглядала карта повітряних тривог / Скриншот єМапа

Нічна атака "Шахедів"

У ніч проти 17 серпня Росія запустила по Україні 51 ударний безпілотник. Сили ППО знищили 34 дрони. Окупанти атакували з Курська та Приморсько-Ахтарська – Росія, а також з мису Чауда в тимчасово анексованому Криму.

У звіті командування Повітряних сил зазначалось, що 12 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Також 2 ворожі ударні безпілотники повернулись до Росії.