У Повітряних силах пояснили "затишшя" з масованими атаками Росії

Вже понад місяць Україна не зазнавала масованих ракетних атак з боку ворога. Ба більше, стратегічна авіація окупантів наразі роззосереджена на різних аеродромах.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Юрій Ігнат зауважив, що ворог роззосередив свої літаки з аеродрому в Енгельсі після вибухів, які там відбулися.

Зрозуміло, що ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі – це весь стратегічний потенціал, весь фактично запас. Нагадаю, приблизно 750 крилатих ракети було знищено, плюс рахуємо ті, що влучили. Тобто маємо понад 850 ракет, які противник застосував по нашій інфраструктурі,

– зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, ворог перейшов на більш бюджетний варіант для атак – керовані авіабомби. Стан справ у ворога сьогодні такий: окупанти змушені діставати все наявне озброєння, зокрема старі боєприпаси.

Ворог може вдарити на травневі свята

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк попередила, що Кремль може атакувати Україну під час травневих свят.

Вона зауважила, що нинішнє затишшя на Півдні країни пов'язане зокрема й з браком ракет "Калібр" у росіян. Зокрема, використання "Калібрів" ворогом малоймовірне, адже в окупантів цих ракет залишилося мало, проте Росія може завдавати ними точкові удари по важливих об'єктах.

Додамо, що у ніч проти 19 квітня ворог вдарив по Одещині іранськими дронами. На жаль, не минулося без прильотів. Окупанти влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальні служби оперативно ліквідували. На щастя, люди не постраждали.