У Повітряних силах розповіли, звідки Росія атакувала Київ ракетами та чому їх складно знищувати

Сьогодні, 14 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву. Ворог атакував столицю з північного напрямку.

Найімовірніше, ці ракети летіли за балістичною траєкторією. Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Зрозуміло, що є наслідки. Найкращий доказ – уламок ракети. Люди, які знають цю справу, можуть ідентифікувати ці речі. Тоді вже дізнаємося, який саме це був тип ракет", – сказав Ігнат.

Чому ці ракети важко збивати

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що балістика, на жаль, не є доступною для того, щоб її ефективно виявляли та збивали. За балістичною траєкторією також використовують ракети С-300, додав він, якими цієї доби окупанти цілили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова.

С-300 хоч і є зенітною, що призначена для ураження повітряних цілей, однак вона може бути запрограмована на політ за балістичною траєкторією,

– зауважив Ігнат.

Примітно, що вибухи у Києві пролунали до оголошення повітряної тривоги. За словами Ігната, такі випадки трапляються при застосуванні ворогом балістики або С-300, які летять за балістичною траєкторією. Якщо відповідна інформація надходить – одразу лунає сигнал повітряної тривоги.

"Такі реалії. Не завжди вдається фіксувати ці речі. Інформація надходить з різних джерел, і, зокрема, від наших партнерів", – підсумував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Що відомо про атаку Києва та області: коротко