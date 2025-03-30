У Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся з повітряним змієм
- У США пасажирський літак зіткнувся з повітряним змієм біля Вашингтонського національного аеропорту імені Рейгана, але успішно приземлився без пошкоджень та постраждалих.
- Поліція тимчасово конфіскувала повітряний змій, оскільки він літав у обмеженому повітряному просторі, але пізніше поверне його власнику без висунутих звинувачень.
У США, ймовірно, повітряний змій врізався в пасажирський літак, коли той летів біля Вашингтонського національного аеропорту імені Рональда Рейгана.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News. Повітряний змій зіткнувся з бортом рейсу United Flight 654 у суботу, 29 березня, але літак успішно приземлився.
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Що відомо про інцидент
Після приземлення літак оглянули, жодних пошкоджень не виявили. Згідно з оприлюдненою інформацією, пасажири не постраждали та спокійно висадилися з літака. Управління поліції Вашингтонського аеропорту повідомило про тимчасову конфіскацію повітряного змія, оскільки він літав у обмеженому повітряному просторі.
Цей повітряний змій був повернутий його власнику незабаром, і жодних звинувачень не було висунуто,
– повідомила речниця відділу поліції аеропорту Емілі МакГі.
Туристичний аналітик Джеймі Ларуніс, який був свідком інциденту, розповів, що 10 або більше повітряних зміїв летіли з території парку на північ від головної злітно-посадкової смуги Вашингтонського національного аеропорту імені Рональда Рейгана, коли літаки спускалися для посадки з півночі.
До слова, наприкінці січня у Вашингтоні зіткнулися пасажирський літак American Airlines та американський вертоліт Black Hawk поблизу Національного аеропорту імені Рейгана. На борту обох повітряних суден перебували люди. Внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив.