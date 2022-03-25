У повітряному бою з численними ворогами загинув льотчик Степан Тарабалка
25 березня 2022 , 11:30Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Україна втратила ще одного свого Героя. У війні за рідну землю загинув льотчик Степан Тарабалка.
Українські захисники мужньо оберігають рідну країну – як на землі, так і в небі. Однак, на жаль, втрат уникати не вдається.
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Загинув льотчик Степан Тарабалка
13 березня під час повітряного бою з силами російських загарбників, які переважали, "пішов у небо" майор Степан Тарабалка,
– повідомили у Генштабі.
Там наголосили, що льотчик-винищувач на МіГ-29 боровся з нелюдами, яких Кремль відправив бомбити мирні українські міста.
За захист повітряного простору, доблесть і відвагу майору Степану Тарабалці посмертно надали звання Героя України.Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Степана Тарабалки. Світла пам'ять Герою!
Захищаючи Україну, загинув льотчик Степан Тарабалка: дивіться відео