У повітряному бою з численними ворогами загинув льотчик Степан Тарабалка

25 березня 2022 , 11:30
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

Україна втратила ще одного свого Героя. У війні за рідну землю загинув льотчик Степан Тарабалка.

Українські захисники мужньо оберігають рідну країну – як на землі, так і в небі. Однак, на жаль, втрат уникати не вдається. 

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Загинув льотчик Степан Тарабалка

13 березня під час повітряного бою з силами російських загарбників, які переважали, "пішов у небо" майор Степан Тарабалка,
– повідомили у Генштабі.

Там наголосили, що льотчик-винищувач на МіГ-29 боровся з нелюдами, яких Кремль відправив бомбити мирні українські міста.

За захист повітряного простору, доблесть і відвагу майору Степану Тарабалці посмертно надали звання Героя України.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Степана Тарабалки. Світла пам'ять Герою!

Захищаючи Україну, загинув льотчик Степан Тарабалка: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська