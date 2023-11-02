У повітряному просторі України – ворожі дрони: у Харкові пролунав вибух
Російські окупанти вкотре атакували Україну. Ввечері 2 листопада ворог запустив "Шахеди".
У низці областей триває повітряна тривога. Варто зауважити, що в більшості з них відбій попередньої оголосили лише годину тому, повідомляє 24 Канал.
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Росіяни запустили дрони-камікадзе
О 19:45 через загрозу ворожої атаки в кількох областях повідомили про повітряну тривогу. Сирени лунали у:
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Полтавській області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 576 днів;
- тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 326 днів.
Увага! Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА! Ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на межі з Харківською областю,
– наголосили у Повітряних силах ЗСУ.
Невдовзі про збезпілотники написав і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Загроза ударних БпЛА противника!" – підкреслив Малашко.
О 20:09 у Повітряних силах зазначили, що дрони рухаються з Харківської області у напрямку Полтавщини.
Вже через годину, за інформацією Суспільне, в Харкові пролунав вибух. Наразі точно невідомо, що саме це було – приліт чи ППО.
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За жовтень Сили оборони збили 228 дронів
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що протягом жовтня російські загарбники випустили у бік України 243 "Шахеди". Також протягом минулого місяця ворог атакував нашу державу:
- 9 крилатими ракетами,
- 15 керованими авіаційними ракетами типу Х-59.
Українська ППО назавжди приземлила 228 ворожих ударних безпілотників, 8 крилатих ракет та 11 керованих авіаційних ракет окупантів.