У повітряному просторі України – ворожі дрони: у Харкові пролунав вибух

Російські окупанти вкотре атакували Україну. Ввечері 2 листопада ворог запустив "Шахеди".

У низці областей триває повітряна тривога. Варто зауважити, що в більшості з них відбій попередньої оголосили лише годину тому, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни запустили дрони-камікадзе

О 19:45 через загрозу ворожої атаки в кількох областях повідомили про повітряну тривогу. Сирени лунали у:

Харківській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Полтавській області.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 576 днів;

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 326 днів.

Увага! Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА! Ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на межі з Харківською областю,

– наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Невдовзі про збезпілотники написав і голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Загроза ударних БпЛА противника!" – підкреслив Малашко.

О 20:09 у Повітряних силах зазначили, що дрони рухаються з Харківської області у напрямку Полтавщини.

Вже через годину, за інформацією Суспільне, в Харкові пролунав вибух. Наразі точно невідомо, що саме це було – приліт чи ППО.

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За жовтень Сили оборони збили 228 дронів

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що протягом жовтня російські загарбники випустили у бік України 243 "Шахеди". Також протягом минулого місяця ворог атакував нашу державу:

9 крилатими ракетами,

15 керованими авіаційними ракетами типу Х-59.

Українська ППО назавжди приземлила 228 ворожих ударних безпілотників, 8 крилатих ракет та 11 керованих авіаційних ракет окупантів.