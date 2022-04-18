Повітряної тривоги немає, – Козицький попередив про коригування роботи системи оповіщення

Максим Козицький заявив, що станом на 18:19 18 квітня у Львові немає повітряної тривоги. Якщо люди чують звук сирени, лякатися не варто.

Голова Львівської ОВА Козицький зауважив, що наразі фахівці корегують роботу системи оповіщення в одному з районів міста. Місцевим жителям необхідно зберігати спокій.

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Жителі Львова! Станом на цю мить у місті повітряної тривоги немає. Якщо ви чуєте звук сирени, це фахівці корегують роботу системи оповіщення в одному з районів,

– наголосив Козицький.

Він також нагадав, що головне офіційне джерело, яке повідомляє про тривогу у Львові, – телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ".

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