Повітряної тривоги немає, – Козицький попередив про коригування роботи системи оповіщення
18 квітня 2022 , 18:25Читать новость на русском
Джерело:телеграм Максима Козицького
Максим Козицький заявив, що станом на 18:19 18 квітня у Львові немає повітряної тривоги. Якщо люди чують звук сирени, лякатися не варто.
Голова Львівської ОВА Козицький зауважив, що наразі фахівці корегують роботу системи оповіщення в одному з районів міста. Місцевим жителям необхідно зберігати спокій.
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Жителі Львова! Станом на цю мить у місті повітряної тривоги немає. Якщо ви чуєте звук сирени, це фахівці корегують роботу системи оповіщення в одному з районів,
– наголосив Козицький.
Він також нагадав, що головне офіційне джерело, яке повідомляє про тривогу у Львові, – телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ".
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