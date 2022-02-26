"Повна будка пацанів": ЗСУ показали знищену техніку окупанта під Харковом

Наступ російських окупантів на Харків завершився провалом. ЗСУ вдалося знищити ворога та багато одиниць бойової техніки.

Масштабний наступ російських окупантів на Харків завершився провалом. ЗСУ хоробро "зустріли" ворога, він зазнав важких втрат людей та бойової техніки.

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Убиті росіяни та знищена техніка біля Харкова

Нашим силам вдалося успішно стримати напад ворога на під'їзді до міста. ЗСУ показали знищену ворожу техніку, в якій було багато російських військових.

Знищена російська техніка та військові: відео

Наступ ворога на Харків продовжується, у місті ввели комендантську годину, оголошена повітряна тривога.

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