Повна реінтеграція Криму триватиме не менше 25 років, – Резніков

Олексій Резніков не припускає, що може стати останнім міністром реінтеграції. Адже для цього процесу потрібно досить багато часу.
Джерело:BBC
Водночас він припустив, що за його присутності може відбутись деокупація. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив у інтерв'ю.
Варто прочитати Відвертають увагу, – Резніков пояснив російську ескалацію на Донбасі
Реінтеграція Криму – через 25 років
За словами Резнікова, його позицію часто критикують. Попри це, вона залишається незмінною.
Повноцінна реінтеграція, яку не можна плутати з деокупацією, триватиме не менше покоління, тобто приблизно 25 років,
– наголосив міністр.
Він зауважив, що спочатку має бути деокупація, демілітаризація, наведення конституційного ладу. Вже потім – копіткий процес повноцінної реінтеграції.
У 2014 році, як наголосив Резніков ніхто не думав, що війна на Донбасі триватиме до 2021 року.
Резніков: Результатом Кримської платформи буде деокупація
"Результатом (Кримської платформи – 24 канал) буде повна деокупація Криму і українські прапори в Ялті, Сімферополі і Севастополі", – сказав віцепрем'єр-міністр.
Читайте також Вони просто вставали і виходили, – Резніков про реакцію росіян на деокупацію Криму
Він додав, що пов'язаний з цим результат – свідоме ухвалення рішення Уряду України про ліквідацію міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.