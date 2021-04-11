Повна реінтеграція Криму триватиме не менше 25 років, – Резніков

Олексій Резніков не припускає, що може стати останнім міністром реінтеграції. Адже для цього процесу потрібно досить багато часу.

Водночас він припустив, що за його присутності може відбутись деокупація. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив у інтерв'ю.

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Реінтеграція Криму – через 25 років

За словами Резнікова, його позицію часто критикують. Попри це, вона залишається незмінною.

Повноцінна реінтеграція, яку не можна плутати з деокупацією, триватиме не менше покоління, тобто приблизно 25 років,

– наголосив міністр.

Він зауважив, що спочатку має бути деокупація, демілітаризація, наведення конституційного ладу. Вже потім – копіткий процес повноцінної реінтеграції.

У 2014 році, як наголосив Резніков ніхто не думав, що війна на Донбасі триватиме до 2021 року.

Резніков: Результатом Кримської платформи буде деокупація

"Результатом (Кримської платформи – 24 канал) буде повна деокупація Криму і українські прапори в Ялті, Сімферополі і Севастополі", – сказав віцепрем'єр-міністр.

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Він додав, що пов'язаний з цим результат – свідоме ухвалення рішення Уряду України про ліквідацію міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.