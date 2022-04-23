На повне розмінування Київщини підуть роки, – Кулеба

На Київщині активно відновлюють зруйновану окупантами інфраструктуру. Загалом в 33 територіальних громадах були бої або вони були окуповані.

Це величезна територія, тож на повне розмінування підуть роки. Про це у прямому ефірі марафону "FreeДОМ" заявив керівник гуманітарного напряму Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Чому так довго

Територію київської області можна порівняти з територіями багатьох європейських країн. Розмінування проходить поетапно, за налагодженим алгоритмом.

Якщо ми будемо говорити про повне розмінування, ми розуміємо, що на це, на жаль, підуть роки. Територію Київської області можна порівняти з територією Бельгії, наприклад. Тому зрозуміло, що обсяг робіт божевільний,

– сказав Кулеба.

Він додав, що одразу що після розмінування певної території настає комунальний етап. Комунальники одразу відновлюють елементи критичної інфраструктури: водо- та газопостачання, налагоджують електромережу, зв'язок та інтернет.

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