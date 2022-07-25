Повний розгром росії малоймовірний, але повернення ситуації до 24 лютого – можливе, – аналітик

Із росією не можна домовлятися про будь-яке перемир'я чи режими тиші. Адже будь-яке таке перемир'я путін використає для того, аби підготуватись до нової війни.

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак. Він також зазначив, що у час такого режиму "тиші" Україна перебуватиме у критичній залежності від західного світу.

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Та я не впевнений, що західні партнери достатньо швидко нам поставлять усю необхідну зброю, адже це все гроші. Зараз ми інтегровані у загальну систему безпеки, захищаємо Європу та увесь континент. У разі ж перемир'я – можуть бути зовсім інші погляди,

– ділиться побоюваннями Валентин Бадрак.

За його словами, ми пам'ятаємо, як українські захисники знаходили у російських танках Т-72, французькі тепловізори.

Теж варто акцентувати на тому, що російські безпілотники "Орлан", містять не лише американські та японські деталі, а ще й швейцарські та німецькі, додає Бадрак.

"Уся ця ситуація, виглядає для нас не дуже добре і якщо ми вже зосередимось на перемир’ї, то варто отримувати гарантії від кожної країни окремо, а також потрібно запустити паралельні виробництва ракет – на щастя є такі країни, які розуміють цю небезпеку", – додає директор Центру досліджень армії.

Валентин Бадрак переконаний, що нам потрібна західна зброя, аби захистити Україну зараз.

Якби ми вибили росіян, хоча б на рівень 24 лютого 2022 року, то ми могли б казати про те, що режим путіна не протримається і він, щонайменше, зміниться,

– переконаний фахівець.

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