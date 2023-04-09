Вибухи у Запоріжжі, у боях загинув історик Ігор Ригель: хронологія 410 дня війни

Українські захисники та захисниці продовжують витісняти ворога з рідних земель. На 410 доба повномасштабного російського вторгнення загарбники намагаються вести наступальні дії на 4 напрямках.

Найзапекліші бої зараз тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Про головні події 9 квітня, що трапилися в Україні та світі – розповідає 24 Канал.

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Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти та 503-го окремого батальйону морської піхоти ліквідували цілу групу росіян. Окупанти виступали на штурм і воїни вирішили організувати їм аеросупровід до Кобзона.У Ніч на 9 квітня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Голова Запорізької ОВА закликав містян зберігати інформаційну тишу та не розповсюджуйте фото чи відео з місця подій.У боях за Україну 7 квітня загинув історик, реконструктор та коваль Ігор Ригель. Про смерть воїна повідомили в його рідній Зимноводській ОТГ, що у Львівській області.