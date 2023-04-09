Вибухи у Запоріжжі, у боях загинув історик Ігор Ригель: хронологія 410 дня війни
9 квітня 2023, 06:25Читать новость на русском
Українські захисники та захисниці продовжують витісняти ворога з рідних земель. На 410 доба повномасштабного російського вторгнення загарбники намагаються вести наступальні дії на 4 напрямках.
Найзапекліші бої зараз тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Про головні події 9 квітня, що трапилися в Україні та світі – розповідає 24 Канал.
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