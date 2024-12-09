Символ опозиції: над посольством Сирії в Москві замайорів новий стяг

У столиці Росії підняли прапор сирійської опозиції. Це сталося після того, як повстанці у Сирії публічно і масово виступили проти режиму колишнього президента Башара Асада.

Старий стяг майорів над посольством із березня 1980 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Над посольством Сирії у Москві офіційний прапор країни замінили на новий, який є символом опозиції. Він має три горизонтальні смуги (зелену, білу, чорну) та три червоні п'ятикутні зірки. Такий прапор сирійська опозиція почала використовувати з 2011 року.

Раніше усі державні прапори Сирії у Росії приспустили через повалення Асада. Пізніше їх замінили стягами опозиції. Так, прапор повстанців вивісили над консульством у Санкт-Петербурзі.

Башар Асад після початку опозиційної операції втік разом з родиною до Росії. У ЗМІ з'являлися чутки про те, що він загинув. Але натомість колишній лідер Сирії отримав політичний притулок у Москві.

Нагадаємо, про підтримку мирної передачі влади в Сирії раніше заявляв державний секретар США Ентоні Блінкен. Америка виступає за інтереси громадян Сирії та за покарання режиму Асада та його прихильників.