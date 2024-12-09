Росія попросила Туреччину допомогти вивести частину своїх військ із Сирії, – ЗМІ

У Сирії повстанці повалили режим Асада. Перед цим звідти встигла втекти частина російських військ, але деякі із них досі залишаються на сирійській території.

У Туреччині кажуть, що Росія просила їх допомогти врятувати цих солдатів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN Türk.

Дивіться також Втеча Росії із Сирії: Третя штурмова відреагувала на провал Кремля

Росія спланувала, як буде рятувати свій контингент

ЗМІ пишуть, що Росія нібито попросила Туреччину допомогти із "безпечним виходом" своєї армії з Сирії.

"Вплив іранських проксі-сил у Сирії протягом тривалого часу зменшувався. Росія шукає спосіб безпечно вивести частину своїх солдатів із Сирії за підтримки Туреччини", – зауважує видання.

Однак, ймовірно, Росія з допомогою турецької сторони вирішила рятувати не всіх.

Схоже на те, що вони виведуть своїх солдатів з регіону, за винятком військово-морської бази Тартус та авіабази Хмеймім,

– повідомили у CNN.

За даними журналістів, врятованих російських солдатів мали б відправити до регіону, де розташовані збройні сили Туреччини, а після цього – авіацією до Росії.

Нагадаємо, що сирійські повстанці уже увійшли до міст, де розміщені російські військові бази, – Тартус та Хмеймім. Згодом російські пропагандисти заявили про захоплення міста Джебла, яке практично примикає до Хмейміма, а ще населеного пункту Манбідж.

Загалом у Сирії наразі може перебувати 7,5 тисяч російських солдатів, більшість із яких перебуває на базах у Тартусі та Латакії.