Серед тих, хто повторно проходить ВЛК, 99% визнаються придатними до служби, – Веніславський

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби. При цьому половина з них може служити без жодних обмежень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на члена комітету Верховної ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в етері телемарафону.

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Якими є результати повторного проходження ВЛК

Веніславський повідомив, що за результатами повторного проходження ВЛК 99% громадян визнаються придатними до військової служби.

На даний момент 50 % тих, хто пройшов повторно ВЛК, визнані придатними до військової служби без будь-яких застережень, а десь біля половини придатні до військової служби з певними застереженнями, тобто в тилових частинах забезпечення,

– додав він.

Нардеп зазначив, що скарг на можливі порушення під час ухвалення рішень ВЛК щодо придатності чи непридатності до служби надходить дуже мало.

Нагадаємо, що повторну ВЛК мають пройти ті, хто до 4 травня 2024 року був визнаний "обмежено придатними" до військової служби. Водночас ця вимога не стосується людей з інвалідністю.