Росія створює умови для повторного вторгнення у 2023: чи буде наступ успішним – прогноз ISW

Російські війська можуть знову здійснити повномасштабний наступ на Київ. Однак їхні успіхи будуть малоймовірними, навіть якщо вони атакуватимуть столицю з Білорусі.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що у випадку повторного наступу на північ України російські війська навряд чи будуть більш успішними взимку 2023 року, ніж вони були в лютому 2022 року.

Варте уваги Росіяни готують 200 тисяч солдатів, не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ, – Залужний

Росія може знову використати Білорусь

Аналітики наголошують, що російська армія деградувала та не має бойової потужності, яку вона мали при першій спробі захопити Київ.

Також вони пригадали те, що російські загарбники не змогли захистити свої здобутки по всій Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з-під Києва.

Українські війська, зі свого боку, підготували значні оборонні укріплення на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже навчилися захищати,

– йдеться в матеріалі.

Експерти інституту наголосили на тому, що наразі росіяни в Бахмуті просуваються не більше ніж на 100 – 200 метрів за день після того, як зосередили там свої основні зусилля.

У звіті ISW також зазначили, що Росія не встановила перевагу в повітрі та значною мірою вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів.

Цілі Путіна не змінилися

Аналітики запевняють, що цілі Владіміра Путіна в Україні не змінилися. Російський диктатор використовує два одночасних військових зусилля для досягнення своєї мети – завоювання України та отримання значних поступок.

Ймовірно, що Путін створює умови для відновлення наступу до весни 2023 року, щоб змусити Україну піти на поступки, вважають аналітики.

Російські війська можуть створювати умови для наступу з білоруської території, хоча ISW продовжує вважати, що білоруські військові не приєднаються до бойових дій в Україні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю. Він зазначив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Він не сумнівається у тому, що вони знову підуть на Київ.