Повторний удар "Іскандером" за кілька хвилин: вибухи на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Російські окупанти вдень 27 жовтня атакують Україну "Іскандерами". Вибухи пролунали у Дніпропетровській області та у Запоріжжі.

Спершу повітряну тривогу оголосили на Півдні. Згодом на Кіровоградщині та Миколаївщині пролунали вибухи. Майже відразу почалися відбої.

Зверніть увагу Росіяни атакували Південь дронами: один з них влучив в об'єкт інфраструктури, спалахнула пожежа

Однак вже через декілька хвилин тривогу оголосили у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на Дніпропетровщині та у Запоріжжі. Вочевидь, Росія атакує "Іскандерами". Деталі наразі не публікують.

Українцям нагадують, що під час повітряної тривоги потрібно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окрім того, не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів.

Окупанти вдарили по пожежній частині в Ізюмі

Російські окупанти у ніч на 27 атакували Україну. Під ударом ворога опинився Ізюм. Ракета окупантів влучила у місцеву пожежну частину. На жаль, постраждали 8 рятувальників. З них 4 – перебувають у лікарні. У МВС розповіли, що постраждалі у ніч обстрілу перебували на чергуванні.

Уночі ворог атакував дронами

Російські окупанти у ніч на 27 жовтня атакували Україну дронами. Внаслідок дій окупантів постраждав Південь. Спалахнула пожежа. Наталія Гуменюк розповіла, що ворог намагається підшукати нову тактику.

2 – на Миколаївщині, 3 – на Херсонщині. На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури, виникла пожежа. Але вона не критична, локалізована. Рятувальники працюють. Головне, що люди не постраждали,

– зазначила Гуменюк.

На щастя, інформації про жертв та постраждалих не було. Людей закликають дотримуватися правил безпеки.

Російським загарбника доведеться відповісти за кожен постріл та кожну запущену ракету або дрон. Ворог вже програв. Українські захисники та захисниці звільнять усі населені пункти, разом з українським прапором туди повернеться безпека для всіх місцевих жителів.