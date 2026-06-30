Повторний удар по космічному центру "Дубна": Зеленський показав кадри роботи українських дронів

У вівторок, 30 червня, українські дрони атакували Московську область Росії. Там під прицілом опинився центр космічного зв'язку "Дубна".

Удар підтвердив Володимир Зеленський.

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Що відомо про атаку на "Дубну"?

Президент відзначив результативність дії так званих далекобійних санкцій. Українські дрони вдруге досягли центру космічного зв'язку "Дубна" у Московському регіоні.

Важливо! Це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні. Від нашого державного кордону до цього об'єкта – більш ніж 500 кілометрів.

Атака на космічний центр "Дубна": дивіться відео, поширене Зеленським

Глава держави також нагадав, що раніше Сили оборони України вже уражали чотири подібні російські центри – як у Московській, так і у Володимирській областях. Таким способом послідовно реалізується план так званих далекобійних санкцій, спрямований на ускладнення можливостей держави-агресора вести бойові дії проти України та утримувати окуповані території.

Готуються відповідні дії й щодо інших подібних об'єктів ворога,

– повідомив Зеленський.

Зауважимо, що неспокійно вночі та вранці 30 червня було також у Єгор'євську, що на Московщині, та у Новоросійську Краснодарського краю. До слова, під ударом міг опинитися морський порт.

Окрім того, супутникові знімки свідчили й про те, що у Слов'янську-на-Кубані другу добу тривала пожежа на НПЗ після українського удару 28 червня.

Стратегічно важливими для України є й удари по території окупованого Криму. Анексія Кримського півострова, за оцінками, дедалі більше створює для Росії серйозні проблеми. Як зазначає Bloomberg, українські атаки, зокрема із застосуванням БпЛА, стають масштабнішими та завдають значної шкоди інфраструктурі противника, занурюючи Крим в економічну кризу. Йдеться, зокрема, про дефіцит пального.

Водночас Володимир Путін майже не коментує ситуацію як у тимчасово окупованому Криму, так і всередині країни.