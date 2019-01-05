Два росіянина – найбільш ймовірні суперники Усика у наступному бою

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Олександр Красюк назвав ймовірних суперників для українця. У цьому переліку одразу два російські боксери.

Красюк зазначив, що з найбільш ймовірних майбутніх суперників Усика можна виділити Олександра Повєткіна та Луіса Ортіса.

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На даний момент, ми не ведемо ніяких переговорів. Усик і його команда відпочивають. Але можу вже точно сказати, що є проблеми з підбором суперників для Усика в супертяжах. З хороших опонентів для дебюту Усика в хевівейті, залишилися тільки Повєткін і Ортіс. З імовірністю 70%, хтось із них стане першим суперником Усика в суперважкій вазі. Якщо не вдасться з ними домовитися, то Усик проведе в березні обов'язковий захист проти Лебедєва в крузервейті. В кінці наступного тижня, ми зустрінемося з Хірном і все обговоримо,

– сказав Олександр Красюк.

Нагадаємо, Олександр Усик в останньому бою в листопаді минулого року в Манчестері нокаутував Тоні Белью і вперше захистив всі титули у важкій вазі. Очікується, що наступний бій українця відбудеться в квітні в США або Великобританії.

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