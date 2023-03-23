Як зазначають у GRENDAY, "Power" – це емоційна допомога країні від відомого горілчаного бренду. Новинка відрізняється від багатьох горілок на патріотичну тематику і швидко знаходить нових прихильників, пише 24 Канал. Їм довподоби стриманий актуальний дизайн у стилі "мілітарі", за яким відчувається міць і енергія продукту, та незмінна якість, яку тримає попри усіх труднощів GREENDAY.

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Слоган продукту відсилає до його назви. "Щоб ранок був добрим, Україні потрібна Сила", вважають у GRENDAY. І це повністю відповідає концепту горілки "Power".

"Ми несемо відповідальність за свої продукти, тому вкладаємо увесь свій професіоналізм та досвід у розвиток виняткового бренду, який є основою майбутнього успіху у цій галузі", – зазначає власник компанії з дистрибуції Торговий дім "АВ" Фелікс Черток.

Компанія Торгового дому "АВ" (ТМ Green Day) швидко відреагувала та пристосувалася до сучасних реалій продовжуючи працювати, незважаючи на перебої зі світлом, нестачу робочої сили, комплектуючих. Слід зауважити, що частина українських територій окупована і там не відбувався продаж. До того ж у березні-квітні 2022 року алкогольні напої не продавалися через заборону з боку держави.

Незважаючи на те, що ринок виробництва горілки в Україні з початку війни значно впав, усі сили Торгового дому "АВ" були спрямовані на те, щоб зберегти клієнтів із якими працює протягом багатьох років, а також робочі місця для людей. У 2022 році доля продажів Green Day залишилася на довоєнному рівні,

– коментує Фелікс Черток.

Він наголошує, що це дає впевненість, що ранок буде, буде добрим, обов’язково.