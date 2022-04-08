Поїде додому в цинку: ЗСУ ліквідували командира танкового полку Олександра Беспалова
Джерело:СтратКом ЗСУ
Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Зокрема, вони ліквідували командира 59-го гвардійського танкового полку Олександра Беспалова.
Російські загарбники зазнають нищівних втрат. Бійці ЗСУ вже знищили приблизно 19 тисяч окупантів.
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ЗСУ ліквідували ще одного командира
Українські бійці продовжують ліквідовувати командування окупантів.
Ексклюзив. Зустрічайте. "Командир 59-й гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова полка – полковник александр беспалов". Земля тобі бетоном, тварюка! Вірте в Збройні Сили України! Слава Україні!,
– зазначили захисники.
У документах окупанта мовиться, що йому було 42 роки. Він мав звання майора.
Українські бійці ліквідували командира танкового полку / Фото СтратКом ЗСУ
Беспалов був майором / Фото СтратКом ЗСУ
Окупант повернеться додому у цинку / Фото СтратКом ЗСУ
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