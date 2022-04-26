Поїздка до Москви – це пастка, – Кулеба розповів, чого Україна очікує від Гутерреша

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш має 26 квітня прибути до Москви. Проте Дмитро Кулеба застеріг, що цей дипломатичний візит може бути пасткою.

Глава МЗС України висловився метафорично, проте досить зрозуміло. Мовляв, варто зосередитися на критичних речах і не стати жертвою важелів впливу Росії.

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Потрібно сфокусуватися на одному питанні

Про це Міністр сказав в інтерв'ю 25 квітня. Він пояснив, що вже багато політичних лідерів "гралися" з Кремлем, проте це не варто робити.

Багато інших іноземних офіційних осіб потрапили в пастку, коли відвідували Москву. Там лише гралися, щоб продемонструвати "перевагу російської дипломатії". Наскільки вони (Росіяни – 24 канал) великі і як вони диктують світу правила поведінки,

– сказав Кулеба.

Він додав, що Гутерреш має зосередитися на одному питанні – евакуації Маріуполя. Мовляв, це саме те, на що здатна ООН і те, що допоможе зробити крок вперед на шляху зупинки війни. Протягом кількох днів після відвідин Москви, генсек має приїхати й до Києва.

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