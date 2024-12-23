"Співпраця з диктаторами? Не від нашого імені": словаки протестували через візит Фіцо до Путіна

Словацький прем'єр Роберт Фіцо у неділю, 22 грудня, поїхав на перемовини із Владіміром Путіним. Однак словаки його вчинок не оцінили і вийшли на протест під назвою "Досить Росії" у Братиславі.

На мітинг вийшли колишні прем'єр-міністри, міністри, лідери опозиції, дисиденти, митці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Aktuality.

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Уряду Фіцо можуть висловити недовіру

На протест перед урядом вийшли сотні людей. Його організувала громадська організація "Мир в Україні".

Натовп вигукував "Слава Україні", а також "Зрадник" на адресу Фіцо, який "посилює російський вплив і зловживає темою транзиту газу для підтримки співпраці з Росією".

Словаки протестують через поїздку Фіцо до Кремля: дивіться відео

Співпраця з диктаторами та військовими злочинцями, такими як Володимир Путін? Не від нашого імені!

– наголосила євродепутатка Любіца Карвасова.

Окрім того, опозиційна партія "Свобода та солідарність" оголосила, що може ініціювати спеціальну сесію Палати представників із питанням недовіри уряду.

А ГО "Мир в Україні" додали, що своєю поїздкою до Кремля Фіцо міг порушити закон – йдеться про співпрацю з агресором. Через це активісти 23 грудня планували подати скаргу до Генпрокуратури Словаччини.