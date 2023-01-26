Чи "липове" було відрядження: Стефанчук прокоментував скандал з Тищенком

Руслан Стефанчук наголосив, що не відряджав Миколу Тищенка за кордон. Напередодні виник скандал з його нібито робочою поїздкою до Таїланда.

Спікер Верховної Ради написав у своєму фейсбуці, що ніякого розпорядження про відрядження для Тищенка не підписував.

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Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував,

– наголосив Стефанчук.

Таким чином можна припустити, що робоча поїздка – липова.

Що відомо про скандал

На сайті посольства України в Таїланді з'явився анонс про зустріч з народним депутатом Миколою Тищенком. Він поїхав туди нібито "покращувати взаємодію" з представниками української громади.

Зустріч запланували провести не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel.

Хоча 23 січня РНБО вирішила на час воєнного стану випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений. Це стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Згодом голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк ухвалила рішення про виключення Тищенка з політсили.