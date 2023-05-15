Всі аплодували стоячи: у чому символізм поїздки Зеленського в Аахен

Президента України Володимира Зеленського 14 травня нагородили премією Карла Великого. Її вручають діячам, які зробили внесок в реалізацію цінностей європейського суспільства та об’єднання Європи.

Однак німецькі опозиційні політики виступили проти присудження премії українському президенту. Про це 24 Каналу розповіла членкиня німецько-української спілки Ukrainer in Aachen e. V. Анна Кисіль.

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Українцям аплодували стоячи

Анна Кисіль розповіла, що коли Володимир Зеленський з українською делегацією ввійшли до коронаційної зали, атмосфера враз змінилася.

"Я хочу ще раз підкреслити, що за ці 444 дні зміна таких настроїв це неймовірна робота дипломатичного корпусу в усіх країнах світу, неймовірна робота Офісу Президента та людей закордоном, які з початку повномасштабного вторгнення намагалися доносити інформацію до місцевих політиків та громадян інших країн", – зазначила Кисіль.

За її словами, всі присутні аплодували стоячи делегації з України.

В української громади були сльози на очах, оскільки ти розумієш, що ця людина (Володимир Зеленський — 24 Канал) несе на собі тягар обов’язків і є представником свого народу, який відчайдушно бореться. Це було неймовірно, – сказала Кисіль.

Також вчора члени спілки Ukrainer in Aachen e. V. зробили демонстрацію, зібравши понад 2,5 тисячі людей. Під час демонстрації можна було побачити, наскільки люди підтримують Україну.

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Ліві засуджують вручення премії Зеленському

Членкиня німецько-української спілки Ukrainer in Aachen e. V. наголосила, що у політичному контексті премія Карла Великого дуже важлива.

За її словами, в одному з інтерв'ю політикиня опозиційного напрямку Сара Вагенкнехт заявила, що вважає недоречним давати премію Президенту України Володимиру Зеленському.

Сара Вагенкнехт належить до Лівої партії Німеччини. Ці політичні сили проводили у Берліні протестні акції проти уряду, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца. Також вони виступають за припинення оборонної підтримки й за так зване "умиротворення" України.

"Я вважаю, якщо такі люди звертають увагу на премію Карла Великого і говорять про неї у публічному просторі, то потужно, що президент Зеленський і український народ отримали цю премію", – додала Кисіль.

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