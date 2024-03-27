Під боком у ворога: Зеленський відвідав оборонні споруди на Сумщині

Президент сьогодні здійснив поїздку до українського прикордоння, яке перебуває під постійними обстрілами росіян. Глава держави побував у військовому госпіталі Сум та ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд навколо цього міста.

Зеленський розповів про перебіг свого візиту на Сумщину. Глава держави зазначив, що провів у цьому регіоні цілий день.

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Поспілкувався із захисниками

Спершу президент зустрівся з військовослужбовцями, які проходять лікування у госпіталі. Відомо, що серед них – захисники, які зазнали поранень на Куп’янському, Бахмутському напрямках та біля села Кринки на Херсонщині.

Зеленський нагородив бійців державними нагородами, зокрема орденами "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Також глава держави мав нагоду поспілкуватися з воїнами 117-тої окремої бригади територіальної оборони, вручити їм народи та оглянути командний пункт.

Командувач 117-ї окремої бригади ТрО доповів про співвідношення сил, техніки та озброєння, поінформував про особливості та динаміку використання з боку ворога керованих авіабомб. Також Зеленському розповіли про організацію оборони на трьох лініях рубежів. Було обговорено актуальні потреби у зброї та техніці.

Фортифікації на Сумщині

Крім того, під час робочої поїздки до Сумської області президент ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд біля міста Суми.

Глава держави оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти.

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Зеленський наголосив на особливо складній ситуації у прикордонних регіонах, які перебувають під постійними обстрілами, авіаційними ударами та іншими видами терору з боку окупантів.

Також президент провів координаційну нараду за участю військового командування та керівників правоохоронних органів щодо ситуації в Сумській області.

Зеленський заслухав інформацію про наслідки повітряних атак на Сумщину, кількість яких значно зросла у 2024 році. Також українському лідеру доповіли про заходи, які виконуються для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.

Окремо главі держави розказали про протидію ворожим ДРГ.

Робоча поїздка Зеленського на Сумщину / Фото Офіс президента