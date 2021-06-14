Позачергові засідання Ради: що розглядатимуть нардепи

Депутати Верховної Ради можуть зібратися на декілька позачергових засідань. Це зумовлено великою кількістю важливих питань. Зокрема, можуть розглянути питання нацбезпеки.

Про це на засіданні погоджувальної ради заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Зустріч провели у понеділок, 14 червня.

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За його словами, на позачергових засіданнях мають розглянути законопроєкт №5599 про деолігархізацію. Крім того, депутати проголосують низку екологічних питань.

Враховуючи велику кількість питань, які будуть розглядатися у цей період, можливо будуть і деякі позачергові засідання. Тому я теж просив би комітети підготуватися до них,

– зазначив Стефанчук.

Законопроєкти щодо національної безпеки

Він наголосив, що на додаткових засіданнях мають розглянути декілька законопроєктів щодо національної безпеки:

№5557 – проєкт закону про основи національного спротиву;

№ 5558 – проєкт щодо збільшення чисельності Збройних Сил України.

Дмитро Разумков також розповідав про можливість проведення позачергових засідань. Депутати Верховної Ради працюватимуть до середини липня, а після цього підуть на канікули до вересня.