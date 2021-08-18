На позачерговому засіданні Ради можуть розглянути кадрові зміни в уряді, – нардеп
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
Верховна Рада 23 серпня проведе позачергове засідання щодо Кримської платформи. На ньому можуть також розглянути кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.
Про те, що 23 серпня на порядку денному парламентського засідання можуть бути й кадрові зміни, у мережі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
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Можливий розгляд Радою кадрових змін в уряді
Кажуть, що на позачерговому, крім Кримської платформи й герба, може бути й кадрове питання,
– повідомив нардеп.
Він уточнив, що мовиться про звільнення одного з очільників міністерства. "Треба буде звільнити одного міністра, який, так би мовити, продовжить кар'єру в місцевому самоврядуванні... нехай і столичному", – уточнив Железняк.
Про кого саме йдеться, парламентар не зазначив.
Засідання Верховної Ради 23 серпня: що відомо
- Раніше Железняк повідомив, що 23 серпня Рада збереться на позачергову сесію для прийняття резолюції чи постанови за результатами Кримської платформи.
- Згодом Ярослав Юрчишин оприлюднив інформацію про те, що Зеленський ініціює позачергове засідання парламенту для того, аби розглянути законопроєкт про Великий герб. Воно має пройти до 23 серпня.