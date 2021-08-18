На позачерговому засіданні Ради можуть розглянути кадрові зміни в уряді, – нардеп

Верховна Рада 23 серпня проведе позачергове засідання щодо Кримської платформи. На ньому можуть також розглянути кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.

Про те, що 23 серпня на порядку денному парламентського засідання можуть бути й кадрові зміни, у мережі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Читайте також Зеленський скликає позачергову сесію Ради через Великий герб

Можливий розгляд Радою кадрових змін в уряді

Кажуть, що на позачерговому, крім Кримської платформи й герба, може бути й кадрове питання,

– повідомив нардеп.

Він уточнив, що мовиться про звільнення одного з очільників міністерства. "Треба буде звільнити одного міністра, який, так би мовити, продовжить кар'єру в місцевому самоврядуванні... нехай і столичному", – уточнив Железняк.

Про кого саме йдеться, парламентар не зазначив.

Засідання Верховної Ради 23 серпня: що відомо