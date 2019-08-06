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      Позбавити не можна залишити: чому не можна скасовувати депутатську недоторканість

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      Недоторканість депутатів – захист проти контролю влади
      Недоторканість депутатів – захист проти контролю влади / Фото з відкритих джерел

      Скасування депутатської недоторканності – ця тема настільки заїжджена, що усім вже набридло її обговорювати, проте все не так однозначно.

      Забрати у народних обранців депутатську недоторканність обіцяли всі без виключення президенти, починаючи із, здається, Леоніда Кучми, потім Ющенко, Янукович, Порошенко, а тепер і Зеленський. Утім, далі обіцянок справа не йшла – парламенти усіх скликань, зрештою, саботували й провалювали ініціативу скасування недоторканності. Знаєте чому? Причина не лише в тому, що вона їм для прикриття власних оборудок потрібна, а як засіб від тиску з боку влади.

      Можливо, моя думка на перший погляд крамольна, але я вважаю, що не можна забирати в депутатів той імунітет. Пояснюю чому.

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      Ані в Росії, ані в Білорусі чи в решті авторитарних країн колишнього Радянського Союзу фактично не залишилося опозиційних до влади депутатів, тих, які критикують і викривають злочини влади? Їх вже пересаджали за вигаданими та сфабрикованими обвинуваченнями. Путін, Лукашенко – та будь-який диктатор – давали своїм правоохоронцям команду "фас" і ті підкидували опозиціонерам наркотики, зброю, обвинувачували у розбещенні неповнолітніх чи щось подібне вигадували. А підконтрольні диктатору суди запроторювали, за відверто фейковими обвинуваченнями, опозиціонерів за ґрати.

      Оскільки в Україні суди та правоохоронці абсолютно безпринципні та підконтрольні владі, як і в Росії чи Білорусі – то з вітчизняними опозиціонерами вони здатні зробити те саме. Це і є вагомою причиною залишити недоторканність депутатам. Інакше є ризик, що владі захочеться їх контролювати, погрожуючи запроторити за ґрати.

      Звісно, я розумію, що чимало наших депутатів-поганців використовують недоторканність для власного збагачення. Але ще гірше, коли вони усі без виключення будуть підконтрольні владі, як в Росії, наприклад, голосувати так, як їм скажуть, побоюючись сфабрикованої справи про педофілію.

      Тому не поспішайте радіти, коли почуєте, що партія "Слуга народу" зробить те, що обіцяв Зеленський і позбавить народних обранців недоторканості. Адже не виключено, що таким чином Зеленський просто захоче отримати додатковий важіль впливу і ще один спосіб контролю за депутатами. Звісно, жодних причин таке думати зараз немає але, як кажуть, бережених і Бог береже…

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Володимир Зеленський Слуга народу
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