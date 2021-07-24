Позбавлення українського громадянства при отриманні російського: зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді 23 липня зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого людину можуть позбавити українського громадянства, якщо та добровільно отримає російське.

Законопроєкт передали на розгляд керівництву. Його тексту ще не оприлюднили.

До речі В деклараціях буде графа про подвійне громадянство: Зеленський підписав указ

Ініціаторами проєкту були троє нардепів: Оксана Савчук, Наталія Піпа та Микола Княжицький.

Зауважимо, що Конституція України забороняє подвійне громадянство. Однак уряд має врегулювати це, розробивши спеціальний законопроєкт. Секретар РНБО Олексій Данілов раніше сказав, що питання подвійного громадянства є для нашої держави вкрай важливим.

Графа про подвійне громадянство буде в декларації

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив графу про подвійне громадянство у деклараціях. Таким чином він увів у дію рішення РНБО від 16 липня.

Таку графу вводять задля запобігання виникненню конфлікту інтересів через подвійне громадянство.

Припускають, що в Україні є від 3 до 4 мільйонів громадян з подвійним громадянством. Найбільше з них мають саме російські паспорти. Це приблизно 1,5 – 2 мільйони.