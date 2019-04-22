Поздравит ли Кремль Зеленского? Взгляд из России

На президентских выборах в Украине уверенно побеждает Владимир Зеленский. Его уже поздравил, кажется, весь мир. Даже сбежавший с Украины в Россию и фактически сдавший ей Крым и Донбасс экс-президент Янукович.

И только российские власти молчат. Видимо, ищут такую формулу поздравления, чтобы в случае чего можно было усомниться в легитимности и Зеленского. Как все 5 лет Кремль отказывал в легитимности Порошенко, называя его "майданным" президентом. Ничего, кроме вреда интересам самой России эта позиция не принесла. Но пока слышно только робкий проброс сенатора Косачева, заявившего, что у РФ нет оснований для непризнания выборов в Украине. И заявление премьера Медведева, что хотя он не испытывает иллюзий в отношении Зеленского, "шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть". Но для этого нужна "честность".

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И ведь, как всегда, с мистером "но вы держитесь", сложно не согласиться. России пора честно признать, что благодаря именно ее военной и иной помощи возникли и существуют "ДНР" и "ЛНР". Рассказать правду о сбитом "Боинге", а также "мирном присоединении" Крыма "вежливыми человечками". Тем для честного разговора с украинскими братьями предостаточно.

Только путинский Кремль на это явно не способен. Во всяком случае, пока кремлевская экспертная обслуга по-прежнему называет Зеленского "комиком" и "шоуменом" и хочет видеть его именно таким. Как, например, в фильме "Ржевский против Наполеона"; сетует, что "произошла замена лидера, а не политического режима"; требует осуждения режима Порошенко.

Короче говоря, Зеленский, хочешь помириться с Россией? Присягни на верность Путину. Тогда посмотрим.

Ясно, что такую "шутку" не может позволить себе даже комик. Не то, что избранный почти тремя четвертями избирателей президент. Поэтому, скорее всего Украина и Россия будут расходиться все дальше. Украина продолжит движение в сторону Европы. РФ все дальше будет замыкаться в санкционной клетке, куда руководители сами ее загнали своей безумной, агрессивной политикой в отношении ближайшего соседа и реально братского народа.

P.S. А поздравить Зеленского все равно придется. Что-то промычать, хоть Пескову…

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