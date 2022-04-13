З пожеж, які спричинили обстріли на Луганщині, вдалося врятувати 21 людину

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Луганщину. Через це в області багато пожеж.

Рятувальникам доводиться їх ліквідовувати в надскладних умовах. Очільник області Сергій Гайдай повідомив, що вдалось врятувати 21 людину.

До теми З Донбасу сьогодні відправляться три евакуаційні поїзди

Пожеж в житловому фонді та на об'єктах інфраструктури стільки, що рятувальники ледве встигають. Головне – витягти людей і локалізувати полум'я. Вчора на Луганщині працювали 15 бригад ДСНС. Півсотні діб вони без вихідних та майже без сну. Але за 12 квітня врятували 21 людину і це того вартує,

– сказав Гайдай.

За його словами, ворог вдарив по Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Кремінній, Новодружеську. Там, на жаль, загинула людина. Ще десяток будинків пошкоджені.

Працюють і газовики

Гайдай зауважив, що працівникам газової служби навіть вдалося полагодити одну ділянку. Відновлювані роботи ведуть під обстрілами.

"Продовжують працювати наскільки це можливо. Зокрема, аварійна бригада Лисичанського МРУЕГГ повернула газопостачання у частину міста. Також газовики отримали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста необхідні матеріали для ремонтних робіт", – сказав Гайдай.

Вас може зацікавити думка, чому росіянам краще не воювати: дивіться відео